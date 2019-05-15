Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı
Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı
|15 Mayıs 2019 03:07
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Ataması yapılan jandarma personeli ethernet aracılığıyla personel giriş bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek.
Tayin Daireden ulaşılan bilgilere göre Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerine ait personel tayin sonuçları da kısa bir süre içerisinde açıklanacak.
İlişik kesme işlemlerinin istanbul seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor.
Memurlar.net olarak Jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.
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