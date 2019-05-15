TBMM'ye terör girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
|15 Mayıs 2019 04:27
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"DHKP-C'li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir.
Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır. Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır.
Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun.Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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