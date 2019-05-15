Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30775

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1107

Ekli "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

14 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01" ibaresi "Avrupa Birliği Konseyi'nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/0 89/03" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 18/12/2006 tarihli ve 2006/962/EC" ibaresi "Avrupa Birliği Konseyi'nin 22/5/2018 tarihli ve 2018/C189/01" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler" ibaresi "Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler" şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" ibaresi "Yükseköğretim Kalite Kurulu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı" ibaresi "Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)Milli Eğitim Bakanlığından tamamı genel müdür olmak üzere beş üye. b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca biri Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu

üyelerinden, biri görevdeki rektörlerden, ikisi Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndaki Yükseköğretim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek dört üye ile Yükseköğretim Kurumlan Ulusal Öğrenci Konseyinin belirleyeceği bir üye."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5544 sayılı Kanunun 27 nci" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşlann Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.