Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
|15 Mayıs 2019 04:48
|Yazdır
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Bakan Yardımcısı: Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısını,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) İlgili Bakan Yardımcısı, Bakanlık merkez teşkilatında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin amiridir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Hukuk İşleri Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Yüksek Disiplin Kurulu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Yüksek Disiplin Kurulunun 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddeder."
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Devam etmekte olan dosyaların disiplin kuruluna devri"
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ve disiplin amirlerini gösteren ek cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48