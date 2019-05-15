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Siyanür döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimya öğrencisi olduğu öğrenilen gencin, internetten sipariş ettiği siyanürün deney yaptığı sırada, yere dökülmesi sonucu evde bulunan 5 kişi zehirlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
 15 Mayıs 2019 04:57
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Siyanür döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, internetten potasyum siyanür sipariş eden Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), evde deney yaptığı sırada küçük kardeşi Emir Can Kalkan'ın karışımı devirmesi sonucu siyanür yere döküldü. Kısa süre sonra evde bulunan baba Mehmet Kalkan (46), anne Fatma Kalkan (39), Emircan Kalkan, Mahmut Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan siyanürden etkilendi.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Siyanürden etkilenen ve durumları ağır olan 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere götürüldü. Bu arada ekipler, olayın gerçekleştiği apartmanı boşaltarak önlem aldı. Siyanürden etkilenen baba Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalkan ailesinin 3 çocuğu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Can Kalkan'ın ifadesine başvurdu. Kalkan ilk ifadesinde, internetten potasyum siyanür sipariş ettiğini ve evde deney yaparken siyanürün yere döküldüğünü söylediği öğrenildi.
DHA
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