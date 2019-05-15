'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu' kuruldu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu" oluşturuldu.
|15 Mayıs 2019 06:10
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Buna göre, kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Ayrıca kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemelerin de Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kararı verildi.
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