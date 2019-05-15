Kitap fuarı yeniden adresine döndü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" için Sultanahmet Meydanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı. İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesine izin verilen fuarın kapıları bugün saat 11.00'de açılacak. Her yıl Ankara'da da düzenlenen fuarın bu yıl İstanbul'daki ikinci konumu ise Büyük Çamlıca Camisi olacak. Yaklaşık 250 yayıncıyı ağırlayacak İstanbul fuarlarının detaylarını anlatan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Koordinatörü Sadrettin Yüce, "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın 1981'den itibaren 28 yıl boyunca Sultanahmet Meydanı'nda düzenlendiğini hatırlattı.

BU SENE HEDEF 10 BİN ZİYARETÇİ

Yüce, "Fuarın yeniden burada yapılacağı 3-4 gün önce netleşti. Gece gündüz demeden gerek belediye yetkilileri, gerekse TDV çalışanları, can havliyle fuarı yetiştirmek için çalıştı. Şu an fuarımız hazır" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yayınların da fuarda yer alacağını vurgulayan Sadrettin Yüce, şöyle devam etti: "Toplamda 144 yayıncımız Sultanahmet Meydanı'nda mevcut. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camisi'nde de fuar gerçekleştiriyoruz. Orada da toplam 90 yayıncı mevcut. Geçen yıllarda günlük ortalama ziyaretçi sayısı 5-7 bin arasındaydı. Bu sene 10 bin olarak hedefimiz var."