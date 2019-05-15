Erdoğan EYT'ye kapıyı kapattı..'Sistemimizi çökertiriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldiği Ak Parti'li milletvekillerine bazı açıklamalarda bulundu

Erdoğan'a milletvekillerinden gelen talepler içerisinde Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) konusu da yer alıyordu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine de Erdoğan "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" dedi. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, EYT'li bir milyon 300 bin kişi olduğunu, bu kişilerin emekli edilmesi durumunda ileride hazineye 60 milyar lira yük getireceği bilgisini verdi.