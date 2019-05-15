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Köpek sürüsü çocuğa saldırdı

Başıboş köpekler, yurdun birçok yerinde dehşet saçmaya devam ediyor. Sırtı ve kolundan ısırılan 9 yaşındaki Kerem, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
 15 Mayıs 2019 07:45
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Köpek sürüsü çocuğa saldırdı

Son olay, önceki akşam Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıçaslan İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Kerem Tarım (9), son ders zilinin ardından evinin yoluna koyuldu. Ara sokakta yürüyen küçük çocuğun etrafını bir anda köpekler sardı.

Köpekler, bir anda çocuğun üzerine atladı. Çevredekilerin müdahalesi ile Tarım ölümden kurtarıldı. Sırtı ve kolundan ısırılan öğrenci, bir esnafın otomobiliyle İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tarım yaşadığı dehşet anlarını "Üzerime doğru koşmaya başladılar. Görünce korkuya kapıldım. Bir süre kovaladılar, daha sonra beni yakalayıp ısırmaya başladılar.

Çevredekiler görüp geldi. Ben de kurtulmayı başardım'' sözleriyle anlattı. Ailesi ise "Başıboş köpekler sürü halinde sokaklarda dolaşıyor. Herkes korkuyor. Belediye ekipleri buna tedbir almıyor. Vatandaşlar olmasa çocuğumuzu kim kurtaracaktı. Buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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