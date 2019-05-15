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Servet değerinde kolej eğitimi

LGS'ye sayılı günler kala açıklanan özel lise ücretleri yine dudak uçuklattı. Çocuğunu özel bir liseye göndermek isteyen velilerin 4 yılda ödeyeceği ücret ortalama 200 bin lira. Bu rakam gözde okullar için 600 bin liraya kadar çıkıyor
 15 Mayıs 2019 08:10
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Servet değerinde kolej eğitimi

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) 2 hafta kala özel okulların çoğu 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretlerini de açıkladı. Çocuğunu özel bir liseye kaydettirmek isteyen velileri yine dudak uçuklatan ücretler ödemek zorunda kalacak. Türkiye genelinde her bütçeye göre özel okul olmakla birlikte köklü kolejlerin lise fiyatları bir ev, hatta villa satın alacak kadar yüksek. Özel liselerin ücretleri bu yıl ortalama 50 bin TL civarında. Yemek ve diğer giderlerle birlikte bu rakam 70 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani çocuğunu iyi bir özel bir liseye göndermek isteyen ailenin 4 yılda ödeyeceği ücret en az 200 bin TL. Gözde yabancı liselerin ücretleri ise neredeyse bir servet değerinde. Bu kolejlerde okumak isteyen öğrenciler için velilerin 4 yıl için en az 600 bin TL bütçe ayırması gerekiyor.

REKOR ROBERT KOLEJ'DE

Binlerce öğrenci ve velinin hayali olan yabancı özel liseler henüz yeni ücretlerini açıklamamakla birlikte bu yılki zammın yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi rekor bu yıl yine Robert Kolej'de olacak. Okulun 7 gün yatılı lise hazırlık sınıfının geçen yılki peşin ücreti 128 bin TL'ydi. Eğitim ücretine her yıl yaklaşık yüzde 20 zam yapan Robert Kolej'in bu yılki fiyatının 150 bin TL civarında olması bekleniyor. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) çatısı altında bulunan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji'nin geçen yılki ücretleri 73 bin TL civarındaydı. Fransız liselerinin ücretleri ise ortalama 50 bin TL'ydi. Bu yılki ücretlerin en az yüzde 15 zamlı olması bekleniyor.

İLDEN İLE DEĞİŞİYOR

Öte yandan butik özel okullar, yani Türkiye geneline yayılmamış kolejlerin birçoğu daha hesaplı ücret seçenekleri sunuyor. Zincir özel okulların ücretleri ise ilden ile hatta ilçelere göre değişim gösteriyor. İşte özel okulların bu yılki lise ücretleri:

BAHÇEŞEHİR OKULLARI: Yemek ve diğer giderler hariç İstanbul'daki lise eğitim ücreti 45 bin TL'den başlıyor. Ücretler Anadolu kentlerinde daha düşük. Bulunduğu şehir ve kampüslere göre değişen lise ücretleri yemekle birlikte 70 bin TL'yi aşıyor. Bu rakam fen ve teknoloji liselerinde 84 bin 902 TL.

BİLFEN OKULLARI: Türkiye'nin en çok rağbet gören zincir okullarından biri olan Bilfen'de Anadolu ve Fen olmak üzere iki ayrı lise türü bulunuyor. Lise ücretleri henüz duyurulmadı. Geçen yıl 51 bin 700 TL olan eğitim-öğretim ücretine bu yıl yüzde 15 zam yapılması bekleniyor.

DOĞA OKULLARI: İstanbul'da 45 bin TL'den başlayan lise ücretleri 53 bin TL'ye kadar çıkıyor. Anadolu kentlerinde ücretler daha düşük

ENKA: Yıllık eğitim ücreti 66 bin 900 TL. Bu ücrete ek olarak 5 bin 400 TL yemek ücreti var.

TÜRE GÖRE FİYAT

Zincir okullarda farklı lise türleri de bulunuyor. Okullar kendi bünyesi içinde Anadolu, fen, hatta güzel sanatlar lisesi de açıyor. Lise türlerinin ücretleri de aynı okul içinde farklılık gösterebiliyor.

FVM IŞIK OKULLARI: IB programı uygulanan liselerin 12 taksitli ortalama ücretleri 57 bin TL civarında. Fen lisesinin 6 taksitli ücreti yemek hariç 54 bin 700 TL.

İSTEK OKULLARI: Fen lisesi ücretleri 48 bin 600 TL'den başlıyor. 43 bin TL'den başlayan Anadolu liselerinin ücretleri 55 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlara KDV ve yemek ücreti dahil değil.

MEKTEBİM KOLEJİ: Güncel ücretleri henüz açıklanmadı. Lise ücretleri geçen yıl 22 bin 500 ile 36 bin TL civarındaydı.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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