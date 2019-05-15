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İstanbul'da seçim sonuçlarınındaki karışıklığı gösteren tablo

SABAH, İstanbul'da CHP'nin "Aynı zarftan çıkan 4 pusuladan 1'i nasıl iptal olur?" algısını çürüten verilere ulaştı. Çıkan tablo 83 sandıkta sadece 'büyükşehir' oylarının çalındığını ortaya koydu
 15 Mayıs 2019 08:40
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İstanbul'da seçim sonuçlarınındaki karışıklığı gösteren tablo

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesinin ardından CHP, kararın haksız olduğunu göstermek için "Aynı zarftan çıkan 4 oydan 1'i nasıl iptal olur?" şeklinde algı operasyonu yürüttü. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, bu algıyı oluşturmak için "Aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl ama sıra büyükşehire gelince 'Şaibe var' gülerim buna" demişti. SABAH'ın ulaştığı belgeler ise Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının 83 sandıkta nasıl çalındığını gösteriyor. Ortaya çıkan tabloda, AK Parti'nin 'İlçe Belediye Başkanlığı' ve 'İl Genel Meclisi' oylarının oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru yazıldığı, YSK sistemine de doğru işlendiği görülüyor. Ancak Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveli ile seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini ortaya konuluyor. Buna göre Yıldırım'ın oyunun 39 sandıkta 0, 22 sandıkta ise 1 olarak YSK sistemine yazıldığı tespit edildi. Örneğin Avcılar 2188 No'lu sandıkta; AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy 207 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 204 iken, Yıldırım'ın oyu sıfır olarak YSK sistemine girildi. Aynı şekilde Maltepe 2151 No'lu sandıkta, Yıldırım'ın oyu sıfır olarak YSK sistemine işlendi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra oy sayısının 196 olduğu tespit edildi. Arnavutköy 1345 No'lu sandıkta; AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı 179 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 178 iken, Yıldırım'ın oyu yine sıfır olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyunun 194 olduğu tespit edildi.

22 SANDIKTA '1 OY'

Örneğin Tuzla 1002 No'lu sandıkta; AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı 271 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 278 iken, Yıldırım'ın oyu 1 olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyu 283 oldu. Ümraniye 1239 No'lu sandıkta; AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım 220 oy aldı. AK Parti Meclis oyu 218 iken, Yıldırım'ın oyu 1 oy olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyunun 218 oy olduğu ortaya çıktı.

KENAN KIRAN

Sabah
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