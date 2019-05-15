Fiyatlar düştü ancak marketler direniyor

Mayısla birlikte sera ürünlerinin yerini tarla ürünleri almaya başlayınca sebze-meyvede fiyatlar düştü. Halde 15 Nisan'da 6-7 lira olan salatalık 2 TL'ye, 9-10 lira olan sivri biber 3.5-4 TL'ye, 8-9 lira olan patlıcan 4-5 TL'ye indi. Patates ve soğanda ise 2 liralık fiyat düşüşü oldu.

DÜŞÜŞ ARTAR

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Federasyonu Başkanı Burhan Er, doğal afet olmadığı sürece özellikle sera üretiminin tamamen bitip, tarla ürünlerinin arzının artacağı haziran ayında fiyatlarda yüzde 100'e varan düşüşler görüleceğini kaydetti. Önceki senelerde Ramazan döneminde fiyatlar yükselirken bu yıl tam tersi bir durum olduğuna dikkat çeken Er, "Taze sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş var. Sezon başında fiyatı çeyrek altınla yarışan erik bugün halde 3-4 lira. Yaz döneminde doğal afet gibi etmenler olmazsa fiyatlar kesinlikle artmaz" ifadelerini kullandı.

ERİK HALDE 3, MARKETTE 15 LİRA

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise, çilek, erik gibi turfanda meyvelerde ve yapraklı sebzelerde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti. Ancak marketler sebzede bir miktar indirime gitse de mevsim meyvelerinde daha fazla kar elde edebilmek adına fiyat düşüşüne direniyor. Halde 3-4 liraya satılan eriğin marketlerdeki satış fiyatı 15, 8 liraya satılan nektarinin ise 20 lira. Halde 3 liraya satılan limonun fiyatı 8, 4 liraya satılan çileğin satış fiyatı ise 11 lira. Vatandaş ise yüksek fiyatlardan dolayı mevsim meyvelerini gramla ya da taneyle aldıklarını belirtiyor.

ŞİMDİDEN YÜZDE 25 UCUZLADI

Piyasaya arz arttıkça fiyatlarda düşüşlerin devam edeceğini belirten Hüseyin Demirtaş, biber ve domateste beklenen düşüşün de başladığını söyledi. Haziranda tüm mevsim sebze ve meyvelerinin piyasada olacağını dile getiren Demirtaş, düşüş oranlarının ise yüzde 30-50 arasında değişeceğini kaydetti. Demirtaş şu anda ise sebzemeyvede minimum yüzde 25 fiyat düşüşlerinin başladığını ifade etti.

PINAR ÇELİK