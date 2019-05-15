Küçük çocuklara hakaret eden müdür öğretmenliğe atandı

Muğla'da Çocuk Destek Merkezi'nde kuruluş müdürü olarak görev yaptığı esnada, kurumdaki çocuklara yönelik 'küçük fahişeler', 'ucuz mallar' dediği iddiaları üzerine görevden alınarak hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonucunda ise ilgil başka bir kuruma öğretmen olarak ataması yapıldı.

İdari yargıya konu olan bu olayda idare mahkemesi idareyi haklı görerek işlemin iptali talebini reddetti. Mahkeme gerekçesinde:

Kurumda çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolog olarak görev yapan üç personelin alınan ifadelerinden, davacının çocuklara yönelik 'küçük fahişeler', 'ucuz mallar' şeklinde söylemlerinde bulunduğu anlaşıldığından, davacının üzerine atılı eyleminin sübut bulduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda dezavantajlı konumda olan çocuklara psikososyal yönden destek veren bir kurumun üst yöneticisi olan davacının çocuklara yönelik sarf ettiği söylemlerin sahip olduğu yöneticilik sıfatı ve kurumun amacıyla bağdaşmadığı açıktır. Dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır' yer aldı. .