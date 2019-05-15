MHP'nin seçim taktikleri belli oldu

Toplantıda 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin yol haritası çizildi. Yüz yüze iletişimi esas alan MHP, İstanbul'da 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenle tek tek görüşecek. Sandığa gitmeyen seçmenin çoğunun milliyetçi muhafazakar seçmen olduğu aktaran parti yönetiminin teşkilata "Yüz yüze sohbet edince, insanların kafalarındaki bazı karışıklar gidiyor. 31 Mart'ta Binali Yıldırım seçimleri zaten kazanmıştı. Bu usulsüzlükler YSK kararıyla ortaya tescillendi. MHP olarak 23 Haziran'da da Binali Yıldırım'ın kazanması için çalışacağız" dediği öğrenildi. Parti yönetimi, teşkilattan mahalle temsilcileriyle bir araya gelinmesini isteyerek "Biz, 'hemşehri harekatı'nı başlattık. Kanaat önderleriyle ve derneklerle görüşüyoruz. İftar ve sahur programları var. Siz de mahalle temsilcilerine ulaşın. Oy vermeyen herkese gideceksiniz" talimatını verdi. Ayrıca MHP'nin her ilçe teşkilatı, İstanbul'da ayrı ayrı programlar düzenleyecek.

Öte yandan MHP, İstanbul seçimlerinde yeniden bir usulsüzlük olmaması için tedbiri elden bırakmayacak. Bu kapsamda MHP, tüm hukukçuları 21-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da görevlendirdi. Sandıkların başında nöbet tutacak olan hukukçular, usulsüzlüklerin olması durumunda tutanak tutturacak ya da polise ihbar edecek.

Ebru Karatosun