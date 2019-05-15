ÖSYM'den KPSS için 'son gün' hatırlatması
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı başvuru işlemleri bugün sona erecek
|15 Mayıs 2019 09:27
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı başvuru işlemleri bugün sona eriyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Twitter'dan yapılan duyuruya göre, sınava internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.
Bu doğrultuda, 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavları 14 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da yapılacak.
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