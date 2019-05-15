Kara yollarında durum
|15 Mayıs 2019 09:30
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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağı arasındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yapılan viyadük çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönündeki sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 33-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 41-43. kilometrelerinde (Keşlik Köyü mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ayancık-Sinop yolunun 19-20. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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