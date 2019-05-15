Döviz satışlarında binde 1 işlem vergisi geldi
Bankaların birbirleriyle yaptıkları ve Hazine'ye yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır, diğerlerinde yüzde 0,1 olarak uygulanacak
|15 Mayıs 2019 09:31
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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla 1998 tarihli 98/11591 sayılı bakanlar kurulu kararında değişiklik yapıldı.
Buna göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine'ye yapılan kambiyo satışlarlarında BSMV (banka ve sigorta muameleleri vergisi) sıfır olarak belirlendi.
Ayrıca döviz kredisinin ödenmesi için, krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da BSMV sıfır olarak belirlendi.
Bunlar dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0.1 oranında BSMV alınacak.
Bakanlar kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.
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