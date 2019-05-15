Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
|15 Mayıs 2019 09:52
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Buldan ve Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğullar, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü."
Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan, Berdan Öztürk ve Remziye Tosun'un 3, Salihe Aydeniz, Ahmet Şık, Musa Farisoğulları, Dersim Dağ, Nuran İmir ile Murat Sarısaç'ın ise 2'şer dosyası bulunuyor.
Son gelen 33 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 338 oldu.
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