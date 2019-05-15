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Tüfekle oynayan torun kazara dedesini başından vurup öldürdü
Konya'nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, evin duvarından aldığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bahçede oturan dedesini başından vurarak ölümüne neden oldu
|15 Mayıs 2019 10:06
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Olay, Konya Çeltik ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.Y. (14) evde bulunan av tüfeğini alıp oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin bahçesinde oturan 68 yaşındaki dede Abdullah Y.'nin başına isabet etti.
Kanlar içerisinde kalan dede Abdullah Y. için ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Abdullah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Adrese gelen jandarma ekipleri, 14 yaşındaki çocuğu ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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