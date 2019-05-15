Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
|15 Mayıs 2019 10:34
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş bilgileri açıklandı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavı 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
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