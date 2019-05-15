Sosyal medya, 'sağlıkta mülakata Hayır' ile yıkılıyor
|15 Mayıs 2019 10:40
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Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi uyarınca, sözlü sınava dair usul ve esasları belirledi. Belirlenen usul ve esaslara göre en yüksek 3 katı puanlı aday sözlü sınava alınabilecek.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere bu düzneleme, sözleşmeli sağlık personeli alımının mutlak surette sözlü sınavla yapılacağı anlamına gelmiyor.
Ancak, usul ve esasların yayınlanmış olması binlerce adayı tedirgin etmiştir.
Zaten 1 yıldır kadro izni çıkmadığı için başlatılamayan atama süreci varken, bir de atamaların sözlü sınavla yapılabileceği ihtimaline binlerce aday tepki göstermektedir.
Adaylar, Tüm sosyal mecralarda tepkilerini gösteriyorlar.
Memurlar.net forumundaki tepkiler için tıklayın.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayımladığı bir sosyal medya mesajına gelen tepkiler:
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