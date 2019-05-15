Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
|15 Mayıs 2019 10:44
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Bitlis'in merkez ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ilçe sınırlarındaki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sarıkonak, Abacılar, Harmanyeri, Esenburun, Güllüce, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Akgün, Kutlu, Kınalı, Uçankuş, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00'dan 20 Mayıs Pazartesi günü 23.59'a kadar (öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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