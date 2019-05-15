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AYM, sendika başkanının cezalandırılmasına 'hak ihlali' dedi

Yüksek Mahkeme, valilik önünde basın açıklaması yapması nedeniyle sendika başkanının cezalandırılmasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaştı
 15 Mayıs 2019 10:42
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AYM, sendika başkanının cezalandırılmasına 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi, valilik önünde basın açıklaması yapması nedeniyle sendika başkanının cezalandırılmasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Niğde Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanı, sendika üyeleriyle birlikte valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Bunun üzerine basın açıklaması yapılmayacak yer olarak belirlenen alanda açıklama yapıldığı gerekçesiyle aralarında sendika başkanının da bulunduğu kişilere "emre aykırı davranışta bulunmaktan" 189 lira idari para cezası verildi.

Sendika başkanının cezaya ilişkin yaptığı itiraz, Niğde Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Bunun üzerine sendika başkanı, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

- Karardan

Niğde Valiliğinin bazı alanlarda basın açıklaması yapılmaması yönünde idari karar aldığının hatırlatıldığı kararda, bunun huzur, güvenlik ve kamu düzeni amacıyla verildiği aktarıldı.

Yüksek Mahkemenin kararında, kamu düzeninin bozulduğunu, bozulma tehlikesinin bulunduğunu ya da böyle bir tehlikenin ortaya çıktığını ileri ve yeterli bir gerekçeyle göstermeyen, temel haklara müdahale eden her kamu gücü eylem ve işleminin temel hakları ihlal edebileceği vurgulandı.

Valilik binası başta olmak üzere tüm kamu ve kuruluşları önünde basın açıklaması yapılmaması yönündeki valilik kararının, kurumların düzgün işleyişi, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve kamu düzeninin bozulmasını önleme amacına yönelik olduğuna işaret edilen kararda, "Somut olayda, polis tutanaklarında ve hakimlik kararında söz konusu basın açıklamasının bazı faaliyetlerin önemli derecede akmasına neden olduğu veya kamu düzenini bozduğu ya da bu yönde ciddi bir tehlike doğurduğu yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır." görüşüne yer verildi.

İdare ve derece mahkemelerinin, başvurucunun yaptığı basın açıklamasının kamu hizmetlerini aksattığını, kamu düzenini bozduğunu veya bozma tehlikesi çıkardığını ortaya koyamadığına dikkat çekilen kararda, basın açıklamasının barışçıl bir şekilde, 15 dakika gibi kısa sürede tamamlanmasının, grubun olaysız dağılmasının da göz önünde bulundurulmadığı bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Başvurucuya verilen idari para cezasının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca yönelik olarak verildiği, idare ve yargı makamlarınca ilgili ve yeterli bir surette ortaya konulamamıştır. Ayrıca başvurucunun sendika üyesi olduğu göz önüne alındığında para cezasının ileride haklarını kullanmasında caydırıcı etkisi de söz konusu olabilecektir. Başvurucuya verilen idari para cezasının kamu düzeninin sağlanması ve başkalarının haklarının korunması için demokratik toplum gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."
Anadolu Ajansı
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