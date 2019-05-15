'Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 24 arttı'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yılın ilk 4 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının yüzde 24 arttığını bildirdi.
|15 Mayıs 2019 10:59
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