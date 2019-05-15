'Olası bir depremde Mersin hatta Akdeniz haritadan silinecek'
|15 Mayıs 2019 11:10
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtikten sonra olası bir çatlak ya da depremde Mersin'in hatta Akdeniz'in haritadan silineceğini savunarak, "Akdeniz'in ve insanlarımızın geleceği için bu projenin iptal edilmesini istiyoruz." dedi.
Başarır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in çok önemli sorunlarının olduğunu söyledi.
Mersin'in bitmek bilmeyen bir havaalanı projesi bulunduğunu dile getiren Başarır, insanların Mersin'e ulaşımda zorluk yaşadığını ifade etti.
Akkuyu'da inşa edilen nükleer santralin yüzde yüzüne Rusların sahip olduğunu, ancak çevre ülkelerde oluşabilecek bir zararı Türkiye'nin üstlendiğini belirten Başarır, "Otoyollara, hastanelere garanti verdik ama maalesef nükleer santrale de garanti vermişiz. Dünyanın her yerinde 6 dolar olan birim fiyat için biz 12 dolar 35 sent garanti vermişiz. Doların bugünkü değeri düşünüldüğünde bu kabul edilebilir değil." diye konuştu.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında, geçen temmuz ayında meydana gelen çatlağın kapatılmasının ardından ikinci kez çatlak oluştuğunu ifade eden Başarır, "Mersin Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtikten sonra olası bir çatlak ya da depremde Mersin, hatta Akdeniz haritadan silinecek. Bunun boyutlarını düşünmek bile istemiyoruz. Akdeniz'in ve insanlarımızın geleceği için Akkuyu Nükleer Santral projesinin iptal edilmesini istiyoruz." dedi.
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