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MEB'den mezuniyet günü etkinlikleri uyarısı

Mezuniyet günü kapsamında planlanan etkinliklerin Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel eğitim kurumunda açıklamalar doğrultusunda özenle yürütülmesi için 2019-06 nolu genelge yaımlandı
 15 Mayıs 2019 11:19
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MEB'den mezuniyet günü etkinlikleri uyarısı

Öğrencilerin sevinçlerini paylaştıkları, başarılarını kutladıkları bu törenlerde Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi ve öğrencilerin zarar görmemesi için aşağıda yer alan hususlara riayet edilecektir.

1- Mezuniyet günü etkinlikleri gönüllülük esasına bağlı olarak ailelere ve okullara ek mali külfet oluşturmayacak şekilde, okulların uygun mekanlarında veya eklentilerinde yapılacak, her türlü israftan ve aşırılığa kaçan uygulamalardan kaçınılacaktır.

2- Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda planlanacak, veli muvafakati alınacak, kılık kıyafetlerin öğrencilere yakışır sadelikte olmasına dikkat edilecek, bir şenlik ortamı sağlanarak öğrencilerin okulları ile bütünleştirilmesi ve aidiyet duygularının güçlendirilmesine özen gösterilecektir.

3- Etkinliklerin öğrenci merkezli ve katılımcı bir anlayışla düzenlenmesine; öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okulun eski mezunlarıyla birlikte sosyal faaliyetlerle zenginleştirilmesine gayret edilecektir.

4- Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

5- Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, olumsuz/uygunsuz davranışlardan ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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