İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylemlerde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı
|15 Mayıs 2019 11:25
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İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları öne sürülen 8 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Esenyurt'ta 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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