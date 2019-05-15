'Türbe ve yatırın kendisinden değil, Allah'tan istemeliyiz''

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ''Türbenin, yatırın kendisinden bir talepte bulunmak, doğrudan onu vesile kılmak elbette bizim dini bakımdan kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz ne istiyorsak Allah'tan istemeliyiz.'' dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla İstanbul'da vatandaşların cami ve türbe ziyaretleri arttı. Fatih, Sultanahmet, Süleymaniye, Yavuz Selim, Hırka-i Şerif camilerinde ziyaretçi sayısı artarken, vatandaşlar Eyüp Sultan, Sümbül Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi, Hz. Yuşa ve Telli Baba türbelerini de ziyaret ediyor.

Bazı vatandaşlar ise ramazan dışında farklı amaçlarla türbe, yatır gibi yerleri ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin kimi şifa bulmayı, kimi çocuk sahibi olmayı kimi de hastalıktan kurtulmayı umuyor.

Konuyla alakalı, AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, halkın ramazan ayında veya başka zamanlarda evliyaullahın, güzel insanların makberlerini ve türbelerine ziyaret etmeleri gibi bir gelenek olduğunu söyledi.

Yılmaz, İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi gibi yerlerin ziyaret edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

''Buralarda, bu insanların salih birer insan olduğuna inanarak, bunu bilerek ziyaret etmenin elbette bir mahsuru yok. Hatta onlara fatiha okumanın, onların türbesinde, camisindeki mescitte namaz kılmanın bir mahsuru yok. Ama türbenin, yatırın kendisinden bir talepte bulunmak, doğrudan onu vesile kılmak elbette bizim dini bakımdan kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz ne istiyorsak Allah'tan istemeliyiz. Faili mutlak Allahutaala hazretleridir. Ama Allahutaala'nın nezdinde salih olduğuna, veli olduğuna inandığımız bu zatı Cenabıhak vesile kılabilir. Orada yaptığımız dua müstecap olabilir. Ama biz asla o türbenin kendisinden değil, Allahutaala hazretlerinden istemeliyiz.''

Hz. Muhammed'in kabir ziyaretleriyle alakalı hadis şerifleri olduğunu anlatan Yılmaz, Medine'ye gidilince Hz. Muhammed tarafından kabir ziyaretinin yasaklandığını hatırlattı.

Yılmaz, Hz. Muhammed'in daha sonra bu yasağı kaldırarak serbest bıraktığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Yani önceleri, cahiliyeden kalma bir takım adetlerde, insanların türbelere yaptıkları yanlışları önlemek için Allah'ın Resülü kabir ziyaretini yasaklamış. Ama daha sonra insanların ufukları, tevhid inancına dahil endişe taşımayacakları noktasına gelince artık 'kabir ziyaret edebilirsiniz' dedi. Yani efendimizin buradaki amacı bizim ölümden ibret almamız. Orada yatan, hayatta insandı, 10 sene, 20 sene önce. Şimdi dünyası değişti. Biz de öleceğiz yani. Dolayısıyla kabir ziyaretinden maksat ölümden ve ölüm ötesinden ibret alıp ders çıkarmaktır. Yoksa kabirde yatan ölüden medet ummak değildir.''