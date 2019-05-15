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Terör örgütlerine sahte pasaport hazırlayan çeteye operasyon

Terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin, sahte pasaportla yurt dışına çıkmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
 15 Mayıs 2019 11:20
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Terör örgütlerine sahte pasaport hazırlayan çeteye operasyon

İstanbul'da, terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Bahçelievler'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.İ'yi (50) gözaltına aldı.

Aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait 10 pasaport, bin 24 sürücü belgesi, 102 nüfus cüzdanı, 180 araç tescil belgesi, 2 ikamet izin belgesi, farklı resmi kuruma ait 13 mühür, nüfus müdürlüklerine ait 9 mühür, farklı kişilere ve resmi kurumlara ait 24 kaşe, 10 tarih ve numara basma mührü, 1 press makinesi, 1 PVC-kaplama-baskı makinesi, 3 fotoğraf kesme makinesi, 1 ehliyet ve kimlik kesmeye yarayan aparat, 1 soğuk damga mührü basma makinesi, 1 bilgisayar kasası, 1 yazıcı, 1 flash bellek, 5 metal plaka, 1 UV ışığı veren cihaz, 1 ıstampa, 45 adet yapışkan logo ile çok sayıda mühürlü ve mühürsüz PVC kartı, nüfus cüzdan sureti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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