Sürücülere 'drift' ve standart dışı ışık donanımından 16 bin TL ceza
Sivas'ta 3'ü "drift" yapan, biri aracında standart dışı ışık donanımı bulunduran 4 sürücüye 16 bin 718 lira para cezası uygulandı - Araçlar trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine el konuldu
|15 Mayıs 2019 11:44
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Sivas'ta "drift" yapan 3 sürücü ile aracında standart dışı ışık donanımı bulunduran bir sürücüye 16 bin 718 lira para cezası kesildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, Ata Sanayi bölgesinde bazı araçların "drift" yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarı aldı.
Polisler, belirtilen yerde "drift" yapan 3 araç ile standart dışı ışık donanımlı bir otomobilin sürücülerine toplam 16 bin 718 lira para cezası uyguladı.
Dört aracı da trafikten men eden ekipler, sürücülerin ehliyetine el koydu.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, gazetecilere, huzur kenti Sivas'ta, tescilsiz motosikletler, abartı egzozlu araçlar, makas ve "drift" atan araçlarla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.
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