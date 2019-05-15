Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
|15 Mayıs 2019 11:50
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Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 1'i kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1'i kadın 4 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.
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