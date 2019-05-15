Okullarda yeni tatil sistemi için mevzuat değişikliği gerekiyor

Bakan Selçuk tarafından açıklanan daha önce var olan yarıyıl ve yaz tatiline ilaveten birer haftalık Kasım ve Nisan'da iki ara tatil için mevzuat düzenlemeleri şart.

Örneğin Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (okul öncesi,ilkokul, ortaokul) ve Ortaöğretim Kurumları(lise) yönetmeliğinde sadece yarıyıl ve yaz tatili kavramları söz konusu olup dönem tanımı da buna göre yapılmaktadır. Bu nedenle düzenleme yapılması gerekir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6. maddesinde "(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer alıyor.

Bakan açıklamasına göre öğretmenler Nisan ve Kasım aylarındaki ara tatillerde okullara gelip mesai yapacaklardır. Yani tatil olmayacaktır. Bu tatillerde ücret ödenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda düzenleme yapılması şart. Çünkü düzenleme de sadece "öğretim yılı başında ve sonunda" ibaresi yer almaktadır. Bunun yerine öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde şeklinde düzenlenme yapılmalıdır.

İlk etapta akla gelen düzenlemeler bunlar olmakla beraber zaman içerisinde ortaya çıkacak konular da ele alınacaktır.

Maksut BALMUK