CHP'li Ağbaba: Her geçen gün daha kötüye gitmektedir
|15 Mayıs 2019 12:20
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında hem ekonomik hem toplumsal refah açısından her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Ülkemiz artık 3'üncü dünya ülkelerindeki işsizlik ve enflasyon oranları ile karşılaştırılır duruma düşmüştür." ifadesini kullandı.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yandan yüksek enflasyon, diğer yandan yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığını savundu.
Ekonomideki durgunluk ve küçülmeye, yüksek işsizlik ile enflasyon oranlarının eşlik ettiğini aktaran Ağbaba, eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomik Program'ın her geçen gün iflas etmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi olduğunu aktaran Ağbaba, işsizlik oranının 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.
Ağbaba, şunları kaydetti:
"Ülkemiz tarihinin en büyük iki ekonomik krizi olan 1994 ve 2001 krizlerinde işsizlik oranları yüzde 9 seviyesinde iken işsizlik seviye şu an yüzde 14,7 seviyesindedir. Üretimin olmadığı, hukukun askıya alındığı, demokrasinin ortadan kaldırıldığı bu rejim de ne işsizlik sorunu çözülür ne de ekonomik sorunlar ortadan kaldırılır.
Dış güçler, AB-ABD bizi kıskanıyor yalanları ile 81 milyon yurttaşı artık kandıramazsınız. Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında hem ekonomik hem toplumsal refah açısından her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Ülkemiz artık 3'üncü dünya ülkelerindeki işsizlik ve enflasyon oranları ile karşılaştırılır duruma düşmüştür. Bu ayıpta AKP iktidarına yeter."
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