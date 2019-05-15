Kimya öğrencisi, ailesini şerbetli siyanürle öldürmüş
|15 Mayıs 2019 15:22
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu bu kişinin anne ve babası öldü, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.
İddiaya göre, üniversite öğrencisi dün akşam evde siyanür kullanarak bir sıvı hazırladı. Daha sonra bu sıvıyı, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ın "değişik bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek içmelerini sağladı.
Anne ve baba siyanürü içer içmez fenalaştı. Üniversite öğrencisi, 16 yaşındaki Mehmet Taha'ya da içirmek istedi ancak kardeşi, anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmedi. Bu sırada Mahmut Can Kalkan, zorla içirmeye çalıştığı sırada sıvıyı kardeşinin üzerine döktü.
Fenalaşan Fatma Kalkan'ın komşularına haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma Kalkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siyanürden etkilenen Mehmet Taha ve 4 yaşındaki Emir Can Kalkan, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Mahmut Can Kalkan ise tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.
Kalkan'ın son zamanlarda internet üzerinden ticaret yaptığı ve bu süreçte para kaybı yaşadığı için psikolojisinin bozulduğu ayrıca kimya bölümü öğrencisi olmasından dolayı evde de zaman zaman deneyler yaptığı belirtildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu.
- "Çocuğun hayati tehlikesi yok"
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine, 4 yaşındaki Emir Can Kalkan'ın vücudunda siyanür içeren maddeye rastlanmadığını ve kendisini taburcu ettiklerini söyledi.
Mehmet Taha Kalkan'ın ise karışımı abisinin zorlamasıyla içtiğini söylemesinin ardından hemen tedavisine başladıklarını vurgulayan Göksel, "İlk müdahale acil serviste yapıldı ardından yoğun bakım servisine aldık. Çocuğun hayati tehlikesi yok, kontrol amaçlı tedavisi sürüyor, daha sonra taburcu edilecek." şeklinde konuştu.
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