1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hemofili hastaları deri altı ilaç için onay bekliyor

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi:- "Son gelişmeyle deri altı koruyucu tedavi yapılabiliyor. Diğer derneklerle birlikte Sağlık Bakanlığından bu ilaçların ruhsatlandırılması ve ülkemizde kullanımı için talebimiz oldu. İnşallah yıl sonuna kadar bu ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca onaylanacak. Böylelikle hemofili hastası, kalem gibi yanında taşıyabileceği bu ilacı kendisine uygulayabilecek"- "Türkiye'de 8 bin hemofili hastası var. Her 10 binde bir kişide görülüyor. Tedavi süresi meşakkatlidir. Ömür boyu sürüyor"
 15 Mayıs 2019 12:49
Yazdır
Hemofili hastaları deri altı ilaç için onay bekliyor

ABDULLAH DOĞAN - Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Başkanı Mehmet Oğuzhan Petekçi, "Son gelişmeyle deri altı koruyucu tedavi yapılabiliyor. Diğer derneklerle birlikte Sağlık Bakanlığından bu ilaçların ruhsatlandırılması ve ülkemizde kullanımı için talebimiz oldu. İnşallah yıl sonuna kadar bu ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca onaylanacak. Böylelikle hemofili hastası, kalem gibi yanında taşıyabileceği bu ilacı kendisine uygulayabilecek." dedi.

Petekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanamalı bir hastalık olan hemofilinin çoğunlukla erkek çocuklarda görülen, kronik ve komplike sağlık problemi olduğunu söyledi.

Hemofili rahatsızlığında kanamaların vücudun pıhtılaşma sistemindeki bozukluk nedeniyle kontrol edilemediğini aktaran Petekçi, hastanın çoğunlukla eklem içlerinde, kaslarında ve yumuşak dokularında kanamalar görüldüğünü belirtti.

Petekçi, hastalarda şiddetli ağrı, kanamalı bölgede şişlik, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı olduğunu ifade ederek, "Normal insanda kanama süresi kısayken hemofili hastasında bu daha uzun sürüyor. Bu kanamaların durdurulması için ilaç kullanılması gerekiyor. Bu konuda dünyada yeni gelişmeler var." diye konuştu.

Hemofilinin kandaki faktör eksiklikliğine bağlı kanamalardan ortaya çıktığını anlatan Petekçi, derneği hemofili ve talasemi hastalarını son gelişmeler ışığında faydalandırmak için kurduklarını dile getirdi.

- "Kraliyet hastalığı" diye biliniyor

Petekçi, son dönemde dünyadaki hemofili hastalığına ilişkin yeniliklerin Türkiye'de de uygulanmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 8 bin hemofili hastası var. Her 10 binde bir kişide görülüyor. Tedavi süresi meşakkatlidir. Ömür boyu sürüyor. Bu hastalık ilk kez İngiliz Kraliyeti'nde görüldüğü için 'kraliyet hastalığı' diye tabir edilir. Genetik rahatsızlıktır, anne taşıyıcıdır. Anneden olan erkek çocuğu hemofili oluyor. O erkekten olan kız çocuğu da taşıyıcı oluyor. Genetik olarak geçiyor. İlaçlar kullanıldığı sürece ölümcül hastalık değildir. Hemofili hastası, kanama olduğunda ilacı damardan alması gerekiyor. Bunun için sağlık kuruluşuna gitmesi gerekli. Son gelişmeyle deri altı koruyucu tedavi yapılabiliyor. Diğer derneklerle birlikte Sağlık Bakanlığından bu ilaçların ruhsatlandırılması ve ülkemizde kullanımı için talebimiz oldu. İnşallah yıl sonuna kadar bu ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca onaylanacak. Böylelikle hemofili hastası, kalem gibi yanında taşıyabileceği bu ilacı, kendisine uygulayabilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuklar Ne Zaman Göz Doktoruna Gitmeli?
16 Mayıs 2019 13:47		 Hipertansiyonda 'iş stresi ve uykusuzluk' ölüm riskini 3 kat artırıyor
16 Mayıs 2019 11:12
'Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için fırsat'
16 Mayıs 2019 10:40		 Ülkemizde 2 bin 905 diyetisyene ihtiyaç var
15 Mayıs 2019 17:30
Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan hastalık
15 Mayıs 2019 16:35		 Kimya öğrencisi, ailesini şerbetli siyanürle öldürmüş
15 Mayıs 2019 15:22
Mersin Şehir Hastanesi, yurt dışından 650 hasta getirdi
15 Mayıs 2019 15:10		 Sağlık sorunu yaşayan turist 'yabancılık' çekmiyor
15 Mayıs 2019 11:09
Ramazan ayında migren ataklarına dikkat!
14 Mayıs 2019 23:51		 Türkiye'de aşı reddi 40 binin üzerinde
14 Mayıs 2019 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meczup 1
güneş kremi 4
teslim olmak 2
Lepiska 1
17.05.2019 cska moskova vs real madrid maçı 4
hükümetin öcalan açılımı 1
plogging 1
yarı cahil 3
Game of Thrones 1
19.05.2019 galatasaray vs başakşehir maçı 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam