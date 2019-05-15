AK Parti'li Başkan belediyenin borçlarını ödemek için araçları satıyor

31 Mart seçimlerinde yüzde % 75,56'lık oran ile Türkiye'nin en yüksek oy alan 3. belediyesi olan Ordu'nun Kumru Belediyesi'nin AK Parti'li başkanı Yusuf Yalçuva, belediyenin borçları ödemek ve tasarruf için 2'si makam olmak üzere toplam 7 belediye aracını satışa çıkardı. Görevi AK Parti'li Murat Hatipoğlu'ndan devralan Yusuf Yalçuva "İnsanlarımızın bizim ilçemizde daha öncelikli ihtiyaçları varken, böyle lüks araçlara ihtiyacımız yok." dedi. Yeni başkan, belediyeyi ne kadar borçla teslim aldığı ise açıklamadı.

Ordu'nun Kumru ilçesinin yeni başkanı Yusuf Yalçuva, gerçekleştirilen ilk belediye meclis toplantısında aralarında makam araçlarının bulunduğu toplam 7 aracın satılmasını talep etti. Toplantıda, başkan Yalçuva görevi devraldığı AK Parti'li Murat Hatipoğlu'ndan belediyeyi ne kadar borçla devraldığını ise açıklamadı.

BELEDİYEDE BORÇ, TÜRKİYEDE KRİZ VAR!

Belediyede 3 tane makam aracının olduğunu belirten Başkan Yusuf Yalçuva, "Belediyemizde mevcut 3 makam aracımıza gerek yok. Jipimizi ve bir aracımızı satacağız. İnsanlarımızın bizim ilçemizde daha öncelikli ihtiyaçları varken, böyle lüks araçlara ihtiyacımız yok. Meclis kararı alarak, 2 adet makam aracımızı satacağız. Fen Müdürümüze tahsis edilmiş aracımızı da tasarruf amaçlı satacağız. Bize özel makam aracı gerekmiyor" diye konuştu.

7 ARACI SATILIĞA ÇIKARDI

Kumru Belediyesi Başkanı Yusuf Yalçuva, meclisten çıkan doğrultusunda 2'si makam aracı olmak üzere toplam 7 aracı satışa çıkardı. Belediyenin resmi internet ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede yer alan 7 araç hali hazır mevcut durumu ile ayrı ayrı satışa çıkarılmış olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma yoluyla ihale edilecektir" denildi.

İlanda araçların fiyatları, ihale tarih ve şartları yayımlandı. Duyuruda araçların fotoğrafları da paylaşıldı.