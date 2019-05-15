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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kaybıyla 86.720,98 puana düştü
 15 Mayıs 2019 13:11
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,48 azalışla 86.720,98 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.301,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Güne yatay seyirle başlayan ve 88.115,72 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 86.500-87.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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