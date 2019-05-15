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İSKİ geçen yıl 500 milyon TL açık verdi

AK Parti'nin yerel seçim tanıtımlarında "bizim aşkımız" dediği İstanbul'u 22 milyar lira borçlandırdığı ortaya çıkmış, İBB'nin bütçesi geçen yıl 3.7 milyar lira açık vermişti
 15 Mayıs 2019 13:28
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İSKİ geçen yıl 500 milyon TL açık verdi

İBB'nin kendisine bağlı olan kuruluşu İSKİ'ye de 4.5 milyar TL borcu olduğu belirtilmişti.

İSKİ AÇIK VERDİ

Bugün yapılacak İSKİ Genel Kurulu öncesi İSKİ 2018 faaliyet raporu açıklandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, 2018 yılı bütçe gelirleri 6 milyar 262 milyon 405 bin 587 lira olan İSKİ'nin bütçe gideri ise 6 milyar 762 milyon 775 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yani İSKİ 2018 yılında 500 milyon 369 bin lira açık verdi.

Faaliyet raporunda bu rakamın "idare banka mevcudundan" karşılandığı belirtiliyor. İSKİ'nin 2018 yılı bilançosuna bakıldığında ise 464 milyon 490 bin lira faaliyet borcu görülüyor. Bu rakamın içinde 246 milyon 189 bini müteahhit firmalara olmak üzere çeşitli borçlar bulunuyor.


Faaliyet raporu bugün İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.
Memurlar.Net
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