Borusan Cat'in 'Müneccim' uygulaması ödül aldı

Borusan Cat, artan dijitalleşme odağı paralelinde geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ile uluslararası platformda çok önemli bir başarıya imza attı.

İş sistemleri yazılımlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan SAP'nin düzenlediği SAP Küresel İnovasyon Ödülleri'nde Borusan Cat'in Müneccim projesi 'Dijital Öncü' (Digital Trailblazer) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Müneccim ile arıza önceden tespit edebiliyor

Uydu takibi sayesinde makineden gelen sinyaller ve alınan teknik bilgiler, yapay zeka ve robot teknolojisi ile işleniyor ve olası bir makine arızası önceden tespit edebiliyor. Böylece büyük arızalar yaşanmadan makinelere müdahele ediliyor ve gerekli aksiyonlar alınıyor.

Bu proaktif iş modeli ile Borusan CAT müşterilerinin bakım onarım maliyetlerini azaltırken makinenin çalışma ömrünü de uzatmış oluyor. 2019 SAP Küresel İnovasyon Ödülleri'ne yüzlerce SAP projesi aday olarak başvururken, kabul edilen 250 aday projeden sadece 81 tanesi finalde yarışma olanağı buldu. Yapılan değerlendirmede Borusan Cat, SAP ürün ve teknolojilerini hem operasyonlarına hem de müşterilerine katma değer yaratacak bir dönüşüm aracı olarak kullanarak büyük bir başarı sağlaması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Müneccim projesi 7 Mayıs Salı günü ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen konferansta ödülü aldı. "Borusan Cat doğru yolda" Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, ödülün uluslararası düzeydeki itibarına ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu ödülü Borusan Cat'in yenilikçi teknolojileri geliştirme ve uygulama konusunda kat ettiği büyük mesafenin uluslararası düzeyde tescil edilmesi olarak değerlendiriyorum. Müneccim, bizzat bizim geliştirdiğimiz, hem şirketimiz hem de müşterilerimiz için ciddi ölçeklerde fayda sağlayan ve değer yaratan yenilikçi uygulamalarımızdan sadece bir tanesi.