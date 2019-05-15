FETÖ elebaşının yeğenlerine 15'er yıla kadar hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cezaevinde bulunan sanıklarla video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, sanıklardan Şamil Gülen'in, 12 Ağustos 2014'ten itibaren örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, Bank Asyada hesabı bulunduğu, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cevdet Türkyolu ve Abdullah Aymaz ile telefon irtibatı belirlendiği ve örgütle irtibatlı eğitim işletmesinde SGK kaydı olduğu kaydedildi.

Dosyada tanık beyanı bulunan Çetin Acar'ın, sanıkların babası Salih Gülen'den, "Şamil Gülen'in örgütün askeri hizmetler abisi olduğunu ve Kara Harp Okulunda eğitim gören öğrencileri takip ettiğini duyduğunu" aktardığına dikkati çekilen görüşte, Şamil Gülen'in birçok FETÖ şüphelisiyle görüşmelerinin belirlendiğine değinildi.

Yine sanığın, FETÖ şüphelileriyle yurt dışına giriş ve çıkış kayıtları ile 2013'ten kapatıldıkları tarihe kadar örgüte ait gazete ve dergi aboneliği bulunduğuna işaret edilen görüşte, sanığın, Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiğine, amcasının evinin bulunduğu sitedeki evlerden birinde kaldığına ve "Fetullah Gülen ve ona bağlı insanları terör örgütü üyesi olduğunu kabul etmediğine" yönelik beyanları bulunduğu bildirildi.

Görüşte, sanık Tavus Bin Keysan Gülen'in de örgütün tepe yöneticilerinden Süleyman Uysal, Ahmet Kirmiç, Abdullah Aymaz, Abdülkadir Aksoy, Ali Bayram, Suat Yıldırım, Ahmet Kurucan, Mustafa Özcan ve örgüt üyesi çok sayıda kişiyle görüşme kaydı bulunduğu belirtildi.

Sanığın, örgüte ait 2 eğitim kurumunda SGK kaydı olduğu ifade edilen görüşte, sanığın, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşının video ve ses dosyalarının bulunduğu internet sitesine girdiğinin belirlendiği vurgulandı.

Görüşte, sanığın, diğer sanık ve örgüt şüphelileriyle yurt dışına giriş ve çıkış kaydının olduğu, FETÖ elebaşını görmeye Pensilvanya'ya giderek burada kaldığı, duruşmada alınan ifadesinde "darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmediği ve Fetullah Gülen'i bu darbenin elebaşı olduğunu görmediği", bu şekilde örgütsel tavır sergilediği anlatıldı.

Tanık Acar'ın, yine sanığın babasından Tavus Bin Keysan Gülen'in "askeri mahrem imam olduğunu, Kara Harp Okulundaki askeri öğrencilere imamlık yaptığını" duyduğuna ilişkin beyanları aktarılan görüşte, sanığın Bank Asyada hesabı bulunduğuna işaret edildi.

Görüşte, "sanıkların FETÖ üyeliklerinin sabit olduğu" kaydedilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri istendi.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki görüşlerini hazırlamaları için süre talep etti.

Şamil Gülen, "Hiçbir zaman terör örgütüne üye olmadım. Bu tür faaliyetlerde bulunmadım. Soruşturmada sorulara samimiyetle cevap verdim. Kaçma girişimim olmadı. Doktoram yarım kaldı. Geçen ay babamı kaybettim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tavus Bin Keysan Gülen de "Terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmettiği sanıklara, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.