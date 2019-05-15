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Koyun kırkarak harçlıklarını çıkarıyorlar

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Anadolu Teknik Meslek Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümünde eğitim gören öğrenciler, Bandırma'daki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen koyunları kırkıyor
 15 Mayıs 2019 13:50
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Koyun kırkarak harçlıklarını çıkarıyorlar

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Anadolu Teknik Meslek Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencileri, Bandırma'daki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen koyunları kırkarak hem harçlıklarını çıkarıyor hem de mesleki tecrübe ediniyor.

İlçenin kırsal Salur Mahallesi'ndeki lisenin hayvan sağlığı bölümünde eğitim gören 30 öğrenci, uygulama derslerinde okuldaki hayvan hastanesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları kapsamında aşılama, tırnak kesimi, yün kesimlerini yapıyor.

Uygulama dersleri kapsamında bölgedeki büyük hayvan çiftliklerine de giden öğrenciler, bu sayede mesleki tecrübe ediniyor.

Bu aralar Bandırma'da 20 bin dönüme kurulu Koyunculuk Araştırma Enstitüsündeki yaklaşık 3 bin koyunun kırkım işlemini üstlenen 6'sı kız 21 öğrenci ise hem harçlıklarını çıkarıyor hem de okulun döner sermayesine para kazandırıyor.

- "Sokak hayvanlarını çok sevdiğimizden bu bölümü tercih ettik"

Kız öğrencilerden Ahsen Üskar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işten mutluluk duyduğunu söyledi.

Üskar, "Sokak hayvanlarını çok sevdiğim için lisede bu bölümü tercih ettim. Hayvanlarla ilgilenmek, onları tedavi edip bakımlarını üstlenmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Sıla Abanos da genelde erkek işi olarak bilinen koyun kırkımını öğrendiğini anlatarak, "Hayvanların yünlerini temizliyoruz, onların kırkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Hem meslek sahibi oluyoruz hem de para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "GMKA'dan 600 bin lira destek aldık"

Salur Anadolu Teknik Meslek Lisesi Müdürü Kadri Kılıç ise Hayvan Sağlığı Bölümünde 30 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Okuldaki ameliyathanemizde kedi, köpek kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tırnak bakım, tohumlama işlemleri yapılıyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansından 600 bin lira destek projesi aldık. Her türlü takım, cihazlarımız elimizde mevcut. Uygulama alanı olarak öğrencilerimiz Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yaklaşık 3 bin koyunun yünlerini kesti. Yine aynı şekilde bazı öğrencilerimiz büyük çiftliklerde tırnak bakım uygulamalarını yaparak buralarda eğitim almış oluyor."


Koyun kırkarak harçlıklarını çıkarıyorlar
Anadolu Ajansı
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