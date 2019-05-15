'Ara tatil düzenlemesi çok önemli bir atılım'

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ara tatil düzenlemesinin turizm açısından çok önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

Narin, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca okulların yaz tatili sürelerinin kısaltılarak kasım ve nisan aylarında ara tatiller konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın ara tatil düzenlemesinin çok önemli bir atılım olduğunu belirten Narin, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama ile MEB'e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yaz tatilinin 11 haftaya indirilerek güz ve bahar dönemlerinde kasım ayı sonu ve nisan ayında birer haftalık ara tatil düzenlemesi yapılmış olduğunu büyük memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

Turizm hareketinin yıl içinde daha dengeli gerçekleşmesi açısından taşıdığı önem nedeniyle sektörümüzce uzun yıllardır dile getirilen, derneğimizin son iki yıldır temas ve girişimlerinde gündemde tuttuğu bu düzenleme için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, konuyu sahiplenerek yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."