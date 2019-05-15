En temiz müzik grubuna Bakan Gül'den müzik aleti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde temizlik malzemelerini müzik aleti gibi kullanan çocuklara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sürpriz yaparak müzik aleti hediye etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Sekili Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde temizlik malzemelerini müzik aleti gibi kullandıkları bir video ile sosyal medyada gündem olan çocuklara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sürpriz yaptı. Yayınlanan videoda Barış Manço'nun "Yaz Dostum" şarkısına temizlik malzemelerinden yaptıkları temsili müzik aletleriyle eşlik eden ve renkli görüntüler oluşturan çocuklar yeni enstrümanlarına kavuştular. Yeni müzik aletlerini çocuklara gönderen Bakan Gül, görüntülü arama yoluyla çocuklarla görüşmeyi de ihmal etmedi.

Bakan Gül, çocuklarla görüştü

Çocuklara gönderilen müzik aletleri Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından çocuklara bizzat teslim edildi. Müzik aletlerini alan çocuklar Vali Gül'ün telefonu ile görüntülü olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü, Büyük sevinç yaşayan çocuklar, Bakan Gül'e teşekkür ederek el salladı.

Artık kendi müzik aletlerini kullanacaklar

Gaziantep Valisi Davut Gül, çocukların artık kendi müzik aletlerini kullanabileceğini belirterek, "Sekili Mahallemizde bulunan ilkokuldaki çocuklarımızla ilgili 3 gün önce sosyal medyada bir paylaşım yapıldı.Yani süpürgelerden, çöp kovasından kendi çaplarında bir orkestra oluşturmuşlardı. Bu görüntüyü gören Adalet Bakanımız da çocuklar için orkestra malzemeleri temin etti. Biz de bunları getirerek çocuklarımıza verdik. Bu gençlerimize, çocuklarımıza imkan tanındığında her şeyi yapabiliyorlar. Adalet Bakanımız da canlı telefon bağlantısı ile çocuklarımıza hitap ettiler. İnşallah çocuklar aletleri çalmaya başladıklarında da dinlemeye gelecek kendileri. Ben başta Adalet Bakanımız olmak üzere öğretmenlerimize, çocuklarımıza, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni müzik aletlerine kavuşan çocuklar ise kendilerine müzik aletlerini gönderen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür ederken, çok sevindiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.