Yurt dışından kargoyla ürün getirmede muafiyet bitti
|15 Mayıs 2019 14:05
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Bilindiği üzere, yurt dışından kargoyla ürün getirirken, 2010 yılında 150 euro'ya kadar muafiyet vardı. Yani 150 euro'luk ürün getirildiğinde herhangi bir gümrük vergisi alınmıyordu. 2010 yılında bu muafiyet miktarı 75 euro'ya, 2017 yılında 30, 2018 yılında ise 22 euro'ya düşürülmüştü.
Bugünkü kararnameyle 22 euro'luk muafiyet kaldırılmıştır.
Bu yeni düzenlemeyle muafiyet kaldırıldığı için, ürün getirilirken artık gümrük vergisi ödenecektir.
Örneğin, yurtdışından getirilecek ürün Avrupa Birliği ülkelerinden getiriliyorsa %18 diğer ülkelerden getiriliyorsa %20 gümrük vergisi alınacaktır.
Buna ek olarak eğer getirilecek ürün ÖTV'ye tabi bir ürünse ilave olarak %20 ÖTV vergisi alınacaktır.
Özetleyecek olursak, yurtdışından getirilecek ürünlerde 22 euro'luk muafiyet de kaldırıldığı için ülkesine değişmekle birlikte %18 ila %20 oranlarında Gümrük vergisi ve ürün ÖTV'ye tabi ise %20 ÖTV vergisi alınacaktır. Bu halde, ÖTV'ye tabi bir üründe %40'a yakın bir vergileme olacaktır.
Yapılan düzenleme, yurt içindeki üreticileri korumayı amaçlıyor.
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