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Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt türü

Türkiye'deki araçlar yakıt türüne göre ayrıştırılırken, 2018 yılında en çok otomobilin yüzde 37,87 oran ile LPG'li olduğu görüldü
 15 Mayıs 2019 14:06
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Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt türü

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, otomobilleri yakıt türüne göre ayrıştıran verileri inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Türkiye'de otomobillerde en çok tercih edilen yakıt türü yüzde 37,87 ile LPG olarak görüldü. Diğer otomobillerin yakıt türü ise yüzde 36,85 dizel olarak kayıtlara geçerken, benzinli otomobil sayısı yüzde 24,92 olarak saptandı.

Toplam araç sayısı ise 12 milyon 389 bin 190 olarak belirlenirken, benzinli otomobil sayısında yıllar içinde azalma olduğu gözlendi. Buna karşın LPG'li ve dizel yakıtlı araçlar da artış yaşanırken, 2004 yılındaki dizel otomobillerin oranı yüzde 4,68, LPG'li otomobillerin oranı ise 14,69 olarak dikkat çekti.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılının araştırmaya konu olan diliminde, otomobillerle ilgili 162 bin 390 haber yansıması tespit edilirken, benzin fiyatlarındaki artışın medyanın da gündeminde olduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı
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