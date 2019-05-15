CHP'li Sarıaslan: Nevşehir Belediye Başkanı etkinliklere FETÖ'cüleri çağırmış

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Milli ve manevi değerlerden bahseden Nevşehir Belediye Başkanı arkadaşımız gördüğüm kadarıyla Nevşehir'deki etkinliklere FETÖ'cüleri çağırmış." iddiasında bulundu.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamaları yapan bazı sanatçılarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

Arı'nın açıklamasında "Milli ve manevi toplum öncülüğünü hiçe sayan şahısları Nevşehir'de en ufak bir toplantıya çağırmayacağız." ifadelerine yer verdiğini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Milli ve manevi değerlerden bahseden Nevşehir Belediye Başkanı arkadaşımız, gördüğüm kadarıyla Nevşehir'deki etkinliklere FETÖ'cüleri çağırmış. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kente davet edilen isimlerden birisi de Dursun Ali Erzincanlı. Bu ismin kim olduğunu araştırdığımda tam bir FETÖ övücüsü çıkmaktadır. Erzincanlı yapmış olduğu bir konuşmada, 'Peygamber Efendimiz sadece tarihsel bir şahsiyetti benim gözümde. Fakat Gülen'in sohbeti beni o hep eşsiz insanların yaşadığı zaman dilimine götürürdü. Efendimiz ve onun ashabını anlamanın zevkini Fetullah Gülen'in vaazlarından tanıdım.' diyerek tam bir FETÖ övücülüğü yapmıştır. Milli ve manevi değerlere saygılı sanatçılarda eğer FETÖ'cü aranıyorsa vay bu ülkenin haline, vay başkan senin haline, vay Nevşehir'in haline."

Sarıaslan, devletin sağda solda FETÖ'cü aradığını, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı'nın görevini yaparak ilgililer hakkında soruşturma başlatmasını beklediklerini dile getirdi.