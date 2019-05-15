Valilik ihalelerin kanuna uygun yapılması için genelge yayınladı

Sakarya Valiliğince yayımlanan genelgeyle, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılması istendi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş öncülüğündeki yerel basın temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılması yönündeki taleplerini değerlendiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, buna ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeyle, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, konuyla ilgili azami hassasiyet gösterilmesi istendi.

BİK teşkiline dair 195 sayılı kanunun "Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığıyla yayınlanır." hükmünün yer aldığı 31. maddesine atıfta bulunulan genelgede, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması, arzu edilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması gerektiği vurgulandı.

Genelgede ayrıca süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleriyle kamu zararına meydan verilmemesi, kanunda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, doğrudan alım usulünün genel ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için gerçekleştirilecek ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi gerektiği belirtildi.

- "Genelgenin hayırlı olmasını diliyorum"

Engin Kaşdaş, BİK Sakarya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, genelgenin önemine işaret etti.

Doğrudan alım yönteminin genel bir ihale usulü şeklinde algılanmasının rekabet ortamının oluşmasına engel olduğu gibi şeffaflığı da ortadan kaldırdığını dile getiren Kaşdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolla yapılan mal ve hizmet alımlarının ileride iptali durumunda kamunun büyük zarara uğrayacağı da aşikardır. Bu bakımdan mal ve hizmet alımları ile tüm yapım işleri ihalelerinin süreli yayınlarda ilan edilmesi, tüm paydaşlar için en doğru yöntemdir. Sayın Valimize bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü şükranlarımı sunuyor, genelgenin hayırlı olmasını diliyorum."

- "Genelge yerel basın için büyük önem taşıyor"

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe de yerel basının ayakta kalabilmesi için resmi ilanların büyük önem taşıdığını söyledi.

Konuyla ilgili gerekli araştırma ve istişarelerin ardından Vali Nayir ile görüşerek bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Aydıntepe, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin yakın ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. Genelgenin yayımlanmasının hem kamu yararının en üst seviyede sağlanması hem de ayakta kalma mücadelesi veren yerel basın için büyük önem taşıdığı açıktır. Genelgenin yayımlanması talimatını veren Sayın Valimize hassasiyeti ve ilgisinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu güzel gelişmenin yerel basınımız için sadra şifa olmasını temenni ediyoruz. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bize destek veren Kaşdaş'a da ayrıca teşekkür ediyoruz."