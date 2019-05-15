1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Recep Özel'den FETÖ'cü ithamları için açıklama

Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, dün yayımladığı yazıda Ak Parti YSK temsilcisi Recep Özel için "Bu vekilin herkeste olmayan çok önemli bir özelliği var, halis muhlis FETÖ'cü olması" demişti. Recep Özel, iddiaya konu fotoğrafın 2012 yılındaki bir geziye ilişkin olduğunu belirtti. Mehmet Ocak'tan da özür diledi.
 15 Mayıs 2019 14:20
Yazdır
Recep Özel'den FETÖ'cü ithamları için açıklama

Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, dün yayımladığı yazıda Ak Parti YSK temsilcisi Recep Özel için "Bu vekilin herkeste olmayan çok önemli bir özelliği var, halis muhlis FETÖ'cü olması" demişti. Recep Özel, iddiaya konu fotoğrafın 2012 yılındaki bir geziye ilişkin olduğunu belirtti. Mehmet Ocak'tan da özür diledi.

İşte Recep Özel'in, Karar Gazetesi yazarına gönderdiği açıklama:

Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'ın 13 Mayıs 2019 tarihli "Dindarlar hiç böyle bir hayal kurmamıştı" başlıklı yazısına istinaden: Evet dindarlar böyle bir hayal kurmamıştı. İslami hassasiyeti yüksek insanların kendilerine iktidar verildiğinde, kerameti kendilerinden bilmelerini, koltukları altlarından alındıkları gün teselliyi CHP'nin, Fetönün kollarında arayacak kadar zelil bir duruma düşeceklerini hiç hayal etmemiştik. Zira bizler, Halid Bin Velid gibi muzaffer bir komutanın, görevi elinden alındığında "Ömer sağ oldukça fitne olmaz" diyerek, Ebu Ubeyde komutasında bir er olarak savaşmaya devam ettiğini bilen ve bu şuurla hareket eden dava erleriyiz.

Evet, şimdi olduğu gibi senelerce millet iradesine, sandığın üstünlüğüne inanan bir duruş sergiledik. Halen de aynı duruşu sergiliyoruz. Şu anda da millet iradesinin Fetö artıklarınca çalınmasına karşı hukuk mücadelesi veriyoruz. Millet iradesine karşı haklar ve özgürlükler konusunda tarihimizin negatif sembolü olarak anılan 1940'lı yıllarda millete zulmeden CHP zihniyetinin tekrar hortlamaması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.

Yıllarca türlü mağduriyetlerin muhatabı olmuş, zulüm görmüş, ikna odalarında başörtüleri çekiştirilmiş kızlarımızın, başının dik durmasının mücadelesini veriyoruz. Milletin hakkının, millete teslim edilmesinin mücadelesini veriyoruz. Çalınan millet iradesinin, milletin hakemliğinde, şaibesiz olarak sandığa yansımasının mücadelesini veriyoruz. Ortada bir ayıp varsa, o da sizlerin çalınan millet iradesine karşılık, hırsızların yanında saf tutmanızdır.

Bu haklı mücadelemizde türlü hezeyanlarla karşımızda duranların ne AK Partili olduğuna ve ne de AK Parti savunucusu olduğuna inanmıyorum. Yine iki yıl kadar önce sosyal medya hesabım üzerinden bir açıklama yapmıştım. Orada da vurguladığım gibi;

Ömrümün geçen kısmında ve siyasi hayatım boyunca nerede durduğum, duruşum ve çizgim ortadadır, hep kamuoyu önündedir. Üniversite yıllarında başlayan dava mücadelemiz avukatlık mesleğine başladığım ilk aylarda Refah Partisi ile devam etti. Refah Partisi ile başlayan siyasi hayatım, her zaman onuruna ve şerefine nail olduğum AK Partimizin kurucu il başkanlığı görevinin ardından dört dönem milletvekilliği ve şu anda da Parti Genel Merkezinin Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği ile devam etmektedir. 2012 yılında Adalet Bakanlığı'nın resmi bir programı için gittiğimiz Amerika'da o günün şartlarında o şerefsiz mahluka, terörist başına gerçekleşen ziyareti bu günlerde gündeme getirmek haysiyet cellatlığından başka bir şey değildir.

Bu kadar açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, siyasi hayatım boyunca söylediğim bir söylemi burada paylaşarak sözlerime son vermek istiyorum. "Bizim Davamızın Adı Berrak, Sonu Toprak, Dönen Alçak Olsun."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21		 Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40		 Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25		 Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53		 'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33		 'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirci 1
pisi pisine ölmek 11
Her gönlün bir şemsi vardır vuslat için zamanını bekler 1
çünkü çaldılar 2
erdoğan'dan yerli ve milli traktör müjdesi 2
mustafa yıldızdoğan 1
nazım hikmet 2
patates kızartması 4
janset 1
hdp'nin içinde çok iyi niyetli siyasetçiler var 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam