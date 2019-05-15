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Tutuklu PKK'lı hastanede firar etmeye çalıştı

Tekirdağ'da muayenesi için hastaneye getirilen terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklu Mehmet Süleyman U'nun firar girişimini jandarma önledi
 15 Mayıs 2019 14:28
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Tutuklu PKK'lı hastanede firar etmeye çalıştı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan tutuklu, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hükümlü Mehmet Süleyman U. (32) jandarma eşliğinde muayenesi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Mehmet Süleyman U. muayenesi beklenirken bir anda hastanenin birinci katındaki fizik tedavi odasının penceresinden bahçeye atladı.

Anında çevre güvenliği alan jandarma firar teşebbüsünü boşa çıkardı. Mehmet Süleyman U. cezaevine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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