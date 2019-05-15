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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Levent Gök: Dün TBMM'ye yönelik bir saldırı girişimi oldu. Burada bir milletvekili arkadaşımızın mağdur edilmesinin şahsında aslen mağdur edilen TBMM'dir. Bu, Allah korusun daha başka olaylara yol açabilirdi
 15 Mayıs 2019 14:37
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, dün TBMM'ye yönelik bir saldırı girişiminin olduğunu anımsatarak, " Burada bir milletvekili arkadaşımızın mağdur edilmesinin şahsında aslen mağdur edilen TBMM'dir. Bu, Allah korusun daha başka olaylara yol açabilirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Dün Meclise yönelik bir eylem hazırlığı içinde olunduğunu dün akşam saatlerinde öğrendiklerini aktaran Gök, tüm milletvekillerinin seçmenleriyle diyalog içinde olmasının, gelen hemşehrilerini kabul etmesinin, onlarla ilgilenmesinin herkesin bildiği bir gerçek olduğunu ifade etti.

Bir müddet önce yapılan düzenlemeyle Meclis kapısına TC kimlik numarası verilerek güvenlik soruşturması uygulamasının başladığını anımsatan Gök, "Ancak dün yaşadığımız bu hadiseyle, önlemlerin yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir milletvekilinin kendisini arayan ziyaretçileri tanıyarak ya da tanımayarak bir değerlendirme içinde olmadığını dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz, ziyaretçilerin hiçbirinin kimliğini ya da nereden geldiğini fazla sorgulamadan ki buna ihtiyaç ve zaman yok, kapıya TC kimlik numaralarını bildirerek randevularını onaylıyoruz. Dün TBMM'ye yönelik bir saldırı girişimi oldu. Burada bir milletvekili arkadaşımızın mağdur edilmesinin şahsında aslen mağdur edilen TBMM'dir. Bu, Allah korusun daha başka olaylara yol açabilirdi. Mağdur edilen milletvekilimize yönelik başka bir saldırı girişimi de olabilirdi. Bunu büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Meclisimizin daha güvenlikli bir sistem içinde çalışması, tüm milletvekillerinin en üst düzey güvenlik ortamında çalışması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca emniyetimizin daha da dikkatli olması gerekliliği ortaya çıkmıştır."

Gök, ayrıca, yüzyıl önce İzmir'de düşmana ilk kuruşunu atan Hasan Tahsin'i de Meclis adına saygı ve rahmetle andığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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